Anne Wünsche hat abgetrieben: "Ich weiß, wie viele mich für dies hier hassen"

Die Ärzte redeten ruhig mit ihr, setzten ihre Sauerstoffmaske auf. Keine zehn Sekunden später sei sie dann auch schon eingeschlafen. Als sie in einem anderen Raum wieder zu sich kam, hatte sie es bereits hinter sich. "Ich weiß, dass ich die richtige Entscheidung für mich und meine Familie getroffen habe. Dennoch kämpft man immer wieder mit diesem Selbsthass, das jetzt getan zu haben. Es wird immer ein Teil meines Lebens bleiben und wird auch so behandelt!"

"Warum zum Teufel ist das passiert? Ich habe verhütet und jetzt stehe ich hier. Ich will das nicht, aber ich muss!"

"Als ich die Bank [sah], auf die ich mich legen sollte, die einem Frauenarztstuhl sehr ähnlich war, wollte ich am liebsten umdrehen und wieder gehen. Abhauen, nach Hause fahren und mich verkriechen …", berichtet die Laiendarstellerin.

Leichtgefallen ist der 31-Jährigen der Schritt allerdings nicht , auch wenn der Entschluss schnell feststand. Auf Instagram gibt die Web-Beauty unmittelbar nach dem Eingriff Einblicke in ihr Seelenleben.

Ein sensibles Thema. Anders als die meisten ging sie mit ihren Plänen aber an die Öffentlichkeit - mit gemischten Reaktionen. Jetzt hat die Dreifach-Mama ihren Worten Taten folgen lassen: Sie hat abgetrieben!

Anne Wünsche ist trotz Verhütung ungewollt schwanger geworden. © Screenshot/Instagram/anne_wuensche (Bildmontage)

Schon frühzeitig hat die Influencerin ihre Beweggründe öffentlich gemacht. Ein Leben mit vier Kindern passe nicht in ihre Lebensplanung. Noch während der Schwangerschaft ihres mittlerweile neun Monate alten Sohnes Savio hatte die Wahlberlinerin mit dem Gedanken gespielt, sich sterilisieren zu lassen.

Neu ist die schwere Entscheidung für den ehemaligen BTN-Star nicht. Vor einigen Jahren hat sie bereits einmal abgetrieben. Damals wurde die Cottbuserin von ihrer Affäre schwanger. Auf Verständnis stößt die Netz-Schönheit aber auch heute nicht unbedingt. "Ich weiß, wie viele mich für dies hier hassen, aber ich bin froh, dass wir in Deutschland sind und es überhaupt möglich ist, diese Entscheidung selbst zu treffen."

Das TV-Gesicht ist Hass im Netz fast schon gewohnt. Immer wieder hat Anne Wünsche mit einem Shitstorm zu kämpfen. Dennoch sei es hart gewesen, was sie sich teilweise anhören musste: "Mörderin" oder "Du hast den Titel MUTTER nicht verdient!", sind nur zwei Beispiele. Selbst Morddrohungen waren offenbar dabei.

Sie steht aber weiterhin zu ihrer Entscheidung, was auch der Hashtag #Yourbodyyourchoice (Dein Körper, Deine Entscheidung) verdeutlicht, und hat zum Abschluss noch passende Worte gefunden: "Ich habe heute Morgen in die Augen der anderen Frauen geschaut, die auch diesen Weg gehen mussten: Keine hat gelächelt. Die Stimmung war bedrückt. Uns ist bewusst, was wir tun müssen, und für niemanden ist das leicht."