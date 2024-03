Neuer Familienstreit bei Anne Wünsche: Diesmal geht's um OnlyFans

"Vielleicht nicht in der Erotik-Branche, in der ich jetzt stecke, aber sie wollen ja trotzdem sich ausziehen für Geld, sie mögen es, sie lieben es, sie haben Spaß daran. Wie kannst Du dann eine andere Frau verurteilen, die genau dasselbe macht, nur vielleicht anders?", warf sie Merten vor.

Jedenfalls warf die 32-Jährige ihrer Kontrahentin Doppelmoral vor, da diese die dreifache Mutter für ihre Freizügigkeit verurteile aber selbst gern die Hüllen fallen lasse. "Ich verstehe nicht, warum es Menschen gibt, die andere Menschen verurteilen [...], obwohl sie eigentlich genau dasselbe haben wollen", bemerkte die Promi-Dame in ihrer Story.

Denise Merten (33) hat sich vehement gegen die Anschuldigungen von Anne Wünsche verteidigt. © Screenshot/Instagram/denise_merten

Die wehrte sich prompt gegen die Vorwürfe. "Lass mich doch bitte posten, was ich möchte und Du postest, was Du möchtest." Zudem merkte sie an, dass das Foto, das ihrer Aussage zufolge Stein des Anstoßes war, bei einem privaten Shooting entstanden sei, für das kein Geld geflossen sein soll.

Außerdem fühlte sich Anne offenbar von einem Reel provoziert, dass aber nur als Reaktion auf einen User-Kommentar entstanden sei und eigentlich gar nichts mit ihr zu tun habe, wie Merten in ihrer Instagram-Story beteuerte.

In der Tat ist in dem Video eine User-Frage eingeklinkt, dass das Ganze aber auch als Seitenhieb auf Wünsche verstanden werden kann, den Denise und ihr Mann Henning Merten (33) sichtlich genossen, ist aber wohl auch nicht von der Hand zu weisen.

Sie selbst "würde niemals OnlyFans machen", unterstrich die 33-Jährige. Das sei aber lediglich ihre persönliche Meinung und jeder könne schließlich machen, was er wolle, auch OF.

Obendrein warf sie Anne Wünsche ihrerseits Doppelmoral vor, da sie aus sicherer Quelle wisse, dass die ihre selbst gesetzten Grenzen bei der Erotik-Plattform längst überschritten habe. Hier ist das letzte Wort sicher noch nicht gesprochen.