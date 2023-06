Annemarie Eilfeld im TAG24-Interview: "Tim war so happy, wieder bei uns zu sein"

Annemarie Eilfeld (33) nahm 2020 an der TV-Show "Kampf der Realitystars" teil. © screenshot/Instagram/annemarie_eilfeld

Annemarie ist durch die sechste Staffel "Deutschland sucht den Superstar" bekannt geworden, bei der sie sich den dritten Platz erkämpfte. Dann wagte sie den Sprung ins Reality-TV. 2020 war sie bei "Kampf der Realitystars" zu sehen und im selben Jahr zusammen mit ihrem Partner Tim im "Sommerhaus der Stars".

In der aktuellen Staffel versuchte Tim sein Glück bei "Kampf der Realitystars", allerdings war er nur zwei Folgen lang zu sehen, bevor er von den Kandidaten rausgekickt wurde. Wir haben Annemarie gefragt, wie sehr sie ihn trösten musste nach seiner Rückkehr und ob sie mit der frühen Rauswahl gerechnet hat.

"Gar nicht, Tim war so happy, wieder bei uns zu sein, ich habe mich mehr über sein vorzeitiges Ausscheiden geärgert als er selber! Er hätte in den Spielen richtig gut abliefern können. (...) Bei KDRS ist nichts vorhersehbar, das macht das Format so besonders und für uns war es das auch: besonders blöd gelaufen."

Annemarie selbst wurde damals von Melissa Damilia (27) rausgewählt, mit der Begründung, sie habe das Gefühl, sie sollte gehen. Die Sängerin verstand das nicht.

"Ich habe es damals nicht nachvollziehen können und das hat sich bis heute nicht geändert, ich war nie sauer auf sie, wir haben uns auch nie wieder gesehen, ich bin damit cool - gibt Wichtigeres."