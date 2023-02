Annemarie Eilfeld packt über DSDS aus: Bewerber mussten bei Castings Oberteile hochziehen

Dessau-Roßlau/Berlin - Deutschlands bekannteste Castingshow " Deutschland sucht den Superstar " sorgt auch in der allerletzten Staffel für ordentlich Gesprächsstoff - Sexismus-Skandal inklusive. Und so ist es kein Wunder, dass selbst Ex-Kandidatin Annemarie Eilfeld (32) froh ist, dass die Sendung abgesetzt wird. Doch sie muss sich auch Vorwürfe von ihren Followern gefallen lassen.

Für Ex-DSDS-Sternchen Annemarie Eilfeld (32) ist es an der Zeit, dass das Format endlich abgesetzt wird. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/annemarie_eilfeld

In einer Instagram-Story wendet sich die Sängerin am Mittwoch an eben diese und stellt klar, wie sie zu dem RTL-Format steht, denn offenbar hat sie in den vergangenen Tagen zahlreiche Nachrichten erhalten, in denen ihr vorgeworfen wurde, dass sie "undankbar und uncool" sei.

Dem vorausgegangen war ein Interview mit dem Online-Magazin Promiflash, in dem sie sagte, dass sie froh sei, dass das Format abgesetzt werde. Im Jahr 2009 hatte sie selbst an der sechsten Staffel der Show teilgenommen und den dritten Platz belegt.

"Diesen Artikel bitte erstmal lesen, bevor ihr mich angreift", beginnt die 32-Jährige ihre Story. Es gehe schließlich nicht darum, dass sie nicht dankbar dafür sei, welche Möglichkeiten sie durch DSDS hatte.

"Es geht darum, was heute aus der Sendung geworden ist. Immer wenn ich in der Presse was über DSDS lese, ist es negativ. Es geht nur um Stress und Streit, es geht darum, Leute bloßzustellen", so die Worte von Annemarie.

Ihrer Ansicht nach werde jungen Menschen, die teilnehmen wollen, keine faire Chance mehr gegeben. Das und der dadurch immer schlechter werdende Ruf der Sendung führten schließlich dazu, dass das Ex-DSDS-Sternchen eine ganz klare Haltung zur Absetzung hat: "Lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende!"

Man solle lieber über neue Konzepte nachdenken, bei denen junge Talente aber wirklich gefördert werden, so die Mama eines knapp sechs Monate alten Sohnes.