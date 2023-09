Antonia Hemmer ging schon als Kind ins Fitnessstudio: Das ist der Grund

Antonia Hemmer (22) zeigt gerne, was sie hat. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Mit gerade einmal acht oder neun Jahren trainierte Antonia im Gym, verriet die Blondine jetzt in einem Q&A auf Instagram.

"Da meine Eltern beide auch schon immer sportlich waren, beziehungsweise auch in der Branche arbeiten, musste ich immer mit durch", erklärte die 22-Jährige am heutigen Montag mit einem lachenden Emoji.

Selbstverständlich sei sie dort aber nur Fahrrad "oder so" gefahren. Geschadet hat es ihr entsprechend vermutlich nicht.

Auch heute noch trainiert die Influencerin fleißig. Wenn sie zu Hause sei sogar dreimal in der Woche. "Ansonsten versuche ich aber auch immer mir Hotels mit Fitnessbereich zu suchen."

An dem Ergebnis ihres Trainings lässt sie immer wieder gerne ihre Follower auf Instagram teilhaben. Dort präsentiert sich Antonia vorzugsweise in knappen und/oder figurbetonten Outfits wie auch in ihrer aktuellen Bademode.