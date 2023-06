Antonia Hemmer macht schaurige Entdeckung: "Ich habe überall Gänsehaut"

Hannover - So hat sich Antonia Hemmer (23) ihren Start in den Tag nicht vorgestellt: Eigentlich wollte sie nur ein kleines Home-Workout machen, doch das verlief nicht ansatzweise nach Plan.

"Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin Antonia Hemmer (23) meldete sich am Dienstagmorgen aufgelöst in ihrer Instagram-Story. © Fotomontage: Instagram/antonia_hemmer

So meldete sich die "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin am Dienstagmorgen aufgelöst in ihrer Instagram-Story. Zu einem Video, das eine recht große Spinne an der Wand zeigte, schrieb die 23-Jährige nur: "Es wird offiziell Zeit, zu Hause auszuziehen."

Sie habe während ihres Workouts die Terrassentür aufgemacht und damit das Krabbeltier eingeladen. "Ich ekel mich zu Tode. Die Spinne ist jetzt unter Moglis [ihr Hund, Anm. d. Red.] Körbchen gelaufen. Leute, was soll ich jetzt machen? Ich kotze, ich kotze! Ich finde sie nicht mehr", jammerte Antonia.

Im nächsten Story-Slide wandte sie sich daher mit folgendem Aufruf an ihre Community: "Falls jemand eine Unterkunft hat oder mich adoptieren möchte, ich wäre bereit. Mich kribbelt es am ganzen Körper, ich habe überall Gänsehaut."

Als wäre das noch nicht genug, machte die Blondine kurz darauf eine weitere schaurige Entdeckung: "Da sitzt einfach noch eine zweite Spinne. Ich kann nicht mehr, was ist hier los? Ich hatte vielleicht zehn Minuten diese Tür auf, wo kommen diese ganzen Scheiß-Viecher her? Arghhhhhh", konnte sie es nicht fassen.

Zu allem Überfluss krabbelte das achtbeinige Ungetüm wenig später auch noch unter das Hundebett. "Um Gottes willen, ich sterbe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spinnen jetzt unter Moglis Körbchen sitzen. Das ist wahrscheinlich eine ganze Familie. Womit habe ich das verdient?", wimmerte Antonia.