Antonia Hemmer verrät: "Habe das viel zu lange nicht gekonnt"

Antonia Hemmer (23) berichtete ihren Fans am Wochenende von einem kleinen persönlichen Erfolg. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Ihren Fans berichtete sie jetzt in einer Instagram-Story von einem kleinen persönlichen Erfolg.

"Ich habe jetzt einen wichtigen Punkt für Euch, und zwar: Fragen kostet nichts. Ich habe das viel zu lange nicht gekonnt beziehungsweise mich einfach nicht getraut", begann sie mit ihrer kleinen Ansprache in die Handykamera.

Doch nicht nur das: Auch "Nein" zu sagen, habe sie erst lernen müssen. "Ich habe nie irgendwie meine Meinung vertreten. Ich merke das an so Kleinigkeiten wie jetzt gerade in dieser Situation", so Antonia, bevor sie ihrer Community dann weiter von dem eigentlichen Grund für ihre Story erzählte.

Denn aktuell ist die einstige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin erkältet, aber da sie nicht zu Hause ist, sondern für anstehende Termine in einem Hotelzimmer in Köln untergebracht wurde, vermisst sie ihre Badewanne sehr.

Antonia hätte sich an diesem Abend nichts sehnlicher gewünscht, als einfach ein heißes Bad zu nehmen, zu chillen und sich einmal richtig auszukurieren. "Also bin ich einfach über meinen Schatten gesprungen und habe bei der Rezeption angerufen", berichtete sie.

Dort habe sie nach einem Zimmer-Upgrade mit Badewanne gefragt. "Mehr als ein 'Nein' konnte es ja nicht werden", weiß sie inzwischen.