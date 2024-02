Antonia Hemmer wagt krasse Typ-Veränderung: So sieht die Blondine nicht mehr aus

Antonia Hemmer (23) hat sich von ihren blonden Haaren verabschiedet. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer

Sie habe sich an ihrem blonden Schopf sattgesehen, erklärte sie am Wochenende ihren Followern auf Instagram. Wäre es nicht so schädlich, hätte sie wohl jeden Tag eine andere Haarfarbe, so die 23-Jährige.

"Auf der einen Seite habe ich Angst, dass - wenn ich meine Haare in Rot, Kupfer oder Peach färbe - dass ich dann nächste Woche voll die verwaschene Haarfarbe hab. Auf der anderen Seite kann ich das hier (Anm.d.Red.: ihr blondes Haar) einfach nicht mehr sehen und bin todesabgefuckt über meine eigenen Haare."

Die Lösung: ein Besuch beim Friseur. Zunächst liebäugelte Antonia mit einem kräftigen Blau - "ich finde, das passt ganz gut zu meiner Augenfarbe, und ich fand die Farbe meiner Perücke gestern auch so nice" - entschied sich dann letztendlich doch für Kupfer.

"Ich fasse es nicht, dass ich das wirklich getan habe", so die Influencerin.

Dass Antonia es obenrum gerne bunt mag, zeigt ein kurzer Clip aus dem Jahr 2016. Damals, mit 16 Jahren, hatte sie ihr schulterlanges Haar in einem kräftigen Pink gefärbt.