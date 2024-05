Antonia Hemmer über "MLFL"-Versteckspiel: "War nicht leicht die letzten Monate"

Ist Antonia Hemmer (24) wieder in einer Beziehung? Ihre Fans sind sich unsicher. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

In einer Woche ist es endlich so weit: Dann erfahren die "MLFL"-Zuschauenden, für wen sich Antonia am Ende entschieden hat und ob ihr Auserwählter eigentlich vergeben oder auch – wie Antonia in der Show – Single ist.

Bislang hat die 24-Jährige allerdings noch kein gutes Händchen bewiesen: Zwei ihrer Favoriten, Xander (25) und Laurence (30), reisten nämlich mit ihren eigentlichen Partnerinnen an und wollen Antonia lediglich des Preisgeldes wegen um den Finger wickeln.

Während Fans seit Wochen mit Antonia mitfiebern, scheint sie aber inzwischen nicht mehr so interessiert an der seit Wochen abgedrehten Show zu sein. "Mich nimmt ehrlich gesagt gar nichts mit, ich glaube, ich bin die einzige Person, die das ohne Herzschmerz und Nervenzusammenbruch anschauen kann", betonte sie zuletzt auch in einem Q&A bei Instagram.

Offen blieb jedoch die Frage, ob Antonias Desinteresse damit zusammenhängt, dass sie inzwischen mit allen "MLFL"-Männern abgeschlossen hat, oder weil sie mit einem der Teilnehmer längst eine glückliche Beziehung führt.