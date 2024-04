Antonia packt über Trennungsgrund aus: Erwischte sie Patrick mit diesem "Love Island"-Star?

Antonia Hemmer (24) und Patrick Romer (28) trennten sich nicht im Guten: Jetzt erklärte Antonia ihre Sicht der Dinge. © Screenshot/Instagram/antonia_hemmer (Bildmontage)

Denn wie ein Insider gegenüber RTL ausgepackt hat, soll Patrick ausgerechnet mit "Love Island"-Star Chethrin Schulze (32) fremdgegangen sein!

Aber von vorne: Antonia Hemmer und Patrick Romer trennten sich wenige Wochen nach ihrer gemeinsamen Teilnahme in der Show "Sommerhaus der Stars". Den genauen Grund für ihre Trennung nannten sie nie. Deutlich wurde jedoch, dass sie nicht im Guten auseinandergegangen waren.

Bei "Make Love, Fake Love", verriet Antonia jetzt im Gespräch mit Kandidat Xander, von Patrick betrogen worden zu sein. Ausgerechnet während ihrer Dreharbeiten für das Musikvideo ihrer gemeinsamen Single "Du hast mich einmal zu oft angesehen" habe es einen Vorfall gegeben: Antonia erwischte ihren damaligen Freund mit einer anderen Frau im Bett!

Und diese Frau soll nun also Chethrin gewesen sein. "Chethrin war zum Zeitpunkt des Videodrehs selber als Gast in dem Haus und flirtete den ganzen Abend bereits heftig mit Patrick", so der Insider gegenüber RTL.

Dabei müsste Chethrin zu dem Zeitpunkt sogar selbst vergeben gewesen sein. Inzwischen sind sie und ihr Freund glückliche Eltern eines kleinen Jungen.