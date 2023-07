26.07.2023 09:06 "Are You The One"-Franzi: So helfen ihr die Fans durch eine harte Krise

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias Franzi (Are You The One und Der Bachelor) geriet am Dienstag in eine Krise - so halfen ihr die Fans auf Instagram.

Von Florian Gürtler

Kassel - Ihre Fans kennen Reality-Darstellerin Franziska Temme alias "Franzi" ("Are You The One" 2022 und "Der Bachelor" 2022) als fröhliche junge Frau, doch als sich die 28-Jährige am gestrigen Dienstagnachmittag mit mehreren Instagram-Storys an ihre Follower wandte, war sie sehr niedergeschlagen und steckte tief in einer Krise. Als Kandidatin der Reality-Shows "Der Bachelor" und "Are You The One - Reality Stars in Love" wurde Franziska Temme alias "Franzi" (28) zu einer Person des öffentlichen Lebens. © Screenshot/Instagram/ziskat Die Erzieherin aus dem nordhessischen Kassel rang sogar kurz mit den Tränen, als sie die Ansprache an ihre Fans begann. "Hey, Ihr Lieben, ja, meine vierte Fahrstunde ist jetzt vorbei, und wir haben heute abgebrochen, weil gar nichts funktioniert hat, um ehrlich zu sein", gestand die 28-Jährige, die sich gegenwärtig auf die Fahrprüfung für einen Motorrad-Führerschein vorbereitet. Sie habe eine "Blockade gerade im Kopf", in deren Folge sie bei der Übungsfahrt mit dem Motorrad "wieder hingefallen" sei. Promis & Stars Sharon Battiste zieht zu ihrem Jan, doch es gibt Probleme: "Anders vorgestellt" Franzi ist demnach "richtig schön" gegen einen Bordstein gekracht. Dabei habe sie sich eine Prellung am Oberschenkel zugezogen, wie sie weiter erklärte. Ihr Fahrlehrer brach die Übungsstunde nach dem Sturz ab. Laut Schilderung der 28-Jährigen empfahl er ihr, erst mal zur Ruhe zu kommen. Die Kasselerin gestand ein, nun "fix und fertig" mit den Nerven zu sein. Ob sie am kommenden Montag ihre Fahrprüfung für das Motorrad ablegen könne, sei gegenwärtig völlig unklar. "Leute, wisst Ihr, ich habe so einen Ehrgeiz, ich will das unbedingt schaffen", bekräftigte die Reality-Darstellerin. Danach entschuldigte sie sich bei ihren Fans, dass sie sich derart niedergeschlagen präsentiere, aber es sei einfach "nicht ihr Tag" und ihre Motivation sei "komplett unten". Am späten Dienstagabend veröffentlichte Franziska Temme eine weitere Instagram-Story: Wie sie darin zeigte, hatten zahlreiche Fans ihr Nachrichten geschrieben, um sie aufzumuntern. Fans wünschen "Are You The One"-Franzi "ganz viel Kraft" und "gute Besserung" In ihren Instagram-Storys vom Dienstagnachmittag rang "Are You The One"-Franzi (28) mit Tränen, am Abend bedankte sie sich dann bei ihren Fans für deren aufmunternde Nachrichten. © Montage: Screenshot/Instagram/ziskat In einer Foto-Montage zeigte die Reality-Darstellerin mehrere Instagram-Nachrichten, die sie in Reaktion auf ihre Storys vom Nachmittag erhalten hatte. Ein Fan hatte ihr "ganz viel Kraft" für ihre harte Zeit gewünscht. Ein anderer Follower schrieb schlicht: "Gute Besserung, Kopf hoch 😊👍🏻". (Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst) In einer längeren Text-Nachricht war zu lesen: "Möchte Dir Kraft schenken. 🥰 Du hast recht, es ist nur eine Blockade im Kopf, denn Du hast schon oft gezeigt, dass Du es kannst und das Motorrad beherrschst. Glaube an Dich." Promis & Stars "Besorgt Euch einen Job!" Doja Cat greift Fans an und verliert Hunderttausende Follower Franzi war angesichts des Supports durch ihre Fans sehr bewegt: "Ihr seid die Besten! Lese Eure Nachrichten, danke Euch von Herzen", war ihr Kommentar zu den aufmunternden Botschaften ihrer Follower.

Titelfoto: Montage: Screenshot/Instagram/ziskat