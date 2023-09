"Armes Deutschland": Moderator Jörg Pilawa in TV-Doku zu Tränen gerührt

Hamburg - Die Lage spitzt sich immer weiter zu! Deutschlandweit geraten immer mehr Menschen in Armut und sind auf die Angebote der Tafel angewiesen. Doch die Hilfsorganisation geht mittlerweile selbst am Stock.

Moderator Jörg Pilawa (58) macht in der Sat.1-Doku "Armes Deutschland" auf die schlechten Zustände bei der Tafel aufmerksam. © Henning Kaiser/dpa

Wie schlecht die Situation wirklich ist, verdeutlicht TV-Moderator Jörg Pilawa (58) am Donnerstagabend (20.15 Uhr) im Sat.1-Report "Armes Deutschland". Dort packte er selbst mit an und erlebte, wie schlecht es den Menschen zum Teil geht.

"Was manche Menschen erleben müssen, beschämt mich", gab der gebürtige Hamburger in der Bild zu. Pilawa ist seit 1994 Botschafter der Tafeln in Deutschland und will die Menschen für sein Herzensprojekt, wie er es nennt, wachrütteln und auf die große Problematik aufmerksam machen.

"Wir sind eine der reichsten Volkswirtschaften der Welt, trotzdem sind bei uns mehr als zwölf Millionen Menschen von Armut betroffen", beklagte er sich. Viele könnten ihre Miete kaum noch zahlen oder müssten beim Essen sparen. Die Tafel ist da eine willkommene Hilfe.

Doch laut Pilawa sind von den 960 Tafeln in Deutschland viele von der Existenz bedroht. Daher habe er für die TV-Doku gekämpft, um auf das Thema, das längst in der Mitte der Gesellschaft angekommen sei, aufmerksam zu machen. "Wir zeigen Familien, die in ihrem Leben nichts falsch gemacht haben und trotzdem in die Armutsfalle getappt sind und täglich kämpfen", sprach er über die "beschämende Zustande" im Land.