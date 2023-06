Auf der Bühne: Sängerin Bebe Rexha wird von Handy getroffen und geht zu Boden!

Nachdem Bebe Rexha (33) von dem Handy getroffen wurde, ging sie zu Boden. © Bildmontage: Twitter/Screenshot/captiv_8_ (2)

Am Sonntagabend musste die "In the Name of Love"-Sängerin Bebe Rexha (33) ihr Konzert in New York City unterbrechen – nachdem sie von einem Handy im Gesicht getroffen wurde.

Ja, ihr habt richtig gelesen!

Während die Musikerin gerade dabei war, vor tausenden Fans zu performen, schien ein Zuschauer auf die wenig grandiose Idee gekommen zu sein, sein Handy nach der Sängerin zu werfen.

Ob er dabei tatsächlich geplant hatte, Bebe zu treffen, ist fraglich. Schließlich kommt es immer wieder vor, dass Fans Telefone während Konzerten auf die Bühne werfen – in der Hoffnung, ein Selfie des Idols zu erhalten.

Doch anstelle eines witzigen Schnappschusses hatte der Handy-Wurf etwas viel Drastischeres zur Folge und zeigte auf, wie gefährlich eine derartige Aktion sein kann: Das komplette Konzert musste abgebrochen werden. Für die 33-Jährige ging es anschließend ins Krankenhaus.