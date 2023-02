Auf Wunsch seiner Tochter: Tom Brady unterschreibt Adoptionspapiere

Miami (Florida/USA) - Dass der ehemalige NFL -Profi Tom Brady (45) alles für seine Kinder tun würde, ist kein Geheimnis. Am gestrigen Mittwoch stellte er das einmal mehr unter Beweis.

"Vivian fühlte sich sofort zu den Siam-Kätzchen hingezogen, und so war es nicht verwunderlich, dass Tom sich meldete, um sie zu adoptieren", erklärte eine Mitarbeiterin gegenüber dem Promi-Portal People . "Sie sind die perfekte Familie für diese beiden bezaubernden Kätzchen!"

Zuvor sollen Brady und seine Kinder monatelang regelmäßig bei dem Tierheim "The Humane Society of Tampa" vorbeigeschaut haben, um den Pflegern unter die Arme zu greifen.

"So sehen meine Morgen ab sofort aus", schrieb er außerdem verschmitzt und fügte schließlich hinzu: "Sie sind in guten, liebevollen Händen."

In dem Clip sind nämlich zwei zuckersüße, Siam- Katzenbabys zu sehen, die miteinander schmusen und umhertollen.

"Vivi [seine Tochter, Anm. d. Red.] hat wieder einmal gewonnen", erklärte der 45-Jährige in einer Story auf seinem Instagram-Account und brachte damit einige Herzen seiner mehr als 13,6 Millionen Follower zum Schmelzen.

Tom Brady (45) hat ein großes Herz für Tiere. © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Nur wenige Tage zuvor hatte eine andere Mitarbeiterin, Ashley Ryan, auf Instagram von dem weltbekannten Football-Star geschwärmt.

Zu einem Bild, auf dem sie mit ihrer Familie sowie Brady und zwei seiner Kinder in die Kamera grinst, beschrieb die junge Frau die letzten Wochen.

In denen soll der 45-Jährige regelmäßig gemeinsam mit seinen Kindern Katzenbabys mit der Flasche aufgezogen und Welpen einen Namen verpasst haben.

"Er kam stillschweigend jede zweite Woche, um etwas für seine Familie und seine Community zu tun", fügte sie begeistert hinzu.



So habe er die Sache, die die zehnjährige Vivian am meisten liebt, "in eine Gelegenheit verwandelt, um Zeit mit ihr zu verbringen."



Und genau das sei das Besondere an Brady: "Es ging ihm nicht um Publicity, Spendensammeln oder Anerkennung", so Ashley weiter. "Es ging darum, ein menschliches Wesen zu sein."