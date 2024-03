Baby-News von Renata und Valentin Lusin: Ihr Töchterchen ist da! So süß heißt die Kleine

Düsseldorf - Die " Let's Dance "-Stars Renata Lusin (36) und ihr Ehemann Valentin (36) hatten am Freitag tolle Neuigkeiten zu vermelden: Ihr Töchterchen ist da!

Valentin (36) und Renata Lusin (36) gaben am Freitag feierlich die Geburt ihrer kleinen Tochter bekannt. © Instagram/renata_lusin

Endlich halten Renata und Valentin ihr kleines Mädchen in den Armen!

Wie am Freitagmittag aus einem Beitrag des offiziellen "Let's Dance"-Instagram-Accounts hervorging, hat ihr erstes gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickt und seine Eltern damit überglücklich gemacht.

"Mutter und Kind sind wohlauf! Wir freuen uns so sehr, dass die 'Let’s Dance'-Familie gewachsen ist", hieß es unter anderem in dem Post, zu dem auch ein erstes Foto der Kleinen geteilt wurde, die von ihrem frisch gebackenen Papa Valentin liebevoll im Arm gehalten wurde. Die stolzen Eltern strahlten dazu beide bis über beide Ohren in die Kamera.

Das war allerdings noch nicht alles, denn auch der Name ihrer Tochter wurde verraten: Stella!

Die kleine Erdenbürgerin sei demnach am gestrigen Donnerstag mit 3900 Gramm und 56 Zentimetern geboren worden.