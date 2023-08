"Baby-T-Rex" bringt Philipp Stehler um den Schlaf: Schlimme Bauchkrämpfe beim Nachwuchs!

Philipp Stehler (35) hat wegen seines Sprösslings schlaflose Nächte. © Screenshot/Instagram/philipp_stehler (Bildmontage)

Denn: Gesundheitliche Probleme hätten den erst vor wenigen Wochen geborenen Tommi in einen "Baby-T-Rex" verwandelt, scherzt Philipp in seiner Story.

Der sonst in den höchsten Tönen von seinem Sohn schwärmende Schauspieler berichtet, von dem Baby-Geschrei der letzten Tage übermüdet zu sein.



Der Kleine habe "übelst Bauchprobleme gehabt" und daher sehr unregelmäßig bis kaum geschlafen, erklärt Philipp.

Allem Anschein nach geht es Tommi mittlerweile besser: Im weiteren Verlauf der Story ist zu sehen, wie der Sprössling in einer elektrischen Babywiege rhythmisch auf und ab geschaukelt wird.

"Entweder schlafe ich langsam tiefer und gewöhne mich an die Geräusche vom Baby-T-Rex oder er schläft am Stück durch", sagt der 35-Jährige etwas erholter am Mittwochmorgen.

Das nächtliche Windelwechseln überlasse der einstige Rosenkavalier seiner Frau Vanessa (32), wie er sagt. Dank einer getakteten Zeitplanung habe er auch ein paar Stunden "Me-Time" für sich.