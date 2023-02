Bachelor-Babe Sam wagt großen Schritt: "Seit vierzehn Jahren nicht getan"

Samantha Abdul (33) hat eine Veränderung gewagt... © Fotomontage: TikTok/samantha.abdul

Auf ihr Aussehen legt die ehemalige "Bachelor"-Kandidatin viel Wert - doch nun hat sie einen großen Schritt gewagt. Die Veränderung hielt sie für ihre Follower in einem TikTok-Video fest.

"Ich mache heute etwas, was ich seit vierzehn Jahren nicht getan habe", kündigte die Blondine mit ernster Miene in dem Clip an, in dem zu sehen ist, wie sie in ihrem Auto sitzt. "Ich weiß noch nicht, ob das eine gute oder eine total beschissene Idee ist, aber ich habe das bei einer Freundin gesehen", erklärte sie weiter.

Dann verriet sie auch, wobei es sich bei dem seltenen Ereignis handelt: "Ich lasse meine Nägel abmachen", so Sam. Die Rede ist von ihren künstlichen Gel-Nägeln, die sich die 33-Jährige seit Jahren im Nagelstudio verpassen lässt.

Gesagt, getan. Im Nagelstudio ließ sie sich ihre Kunstnägel mühsam abfeilen. Das Ergebnis präsentierte sie anschließend ihren Fans. Ihr Fazit? "Ich habe es mir schlimmer vorgestellt", resümierte Sam, während sie ihre natürlichen Fingernägel in die Kamera hielt.

Ganz zufrieden ist sie allerdings nicht: "Schön ist was anderes, aber es ist natürlich. Ich kann erstmal damit leben."