"Bachelor" Dominik Stuckmann schießt gegen Julian Zietlow: "Fernab von gut und böse"

Frankfurt am Main - Es waren ernste Worte, die Dominik Stuckmann (31) am Sonntag auf Instagram in Richtung seiner Follower aussprach. Eine Reaktion auf seine Offenbarung triggerte den einstigen "Bachelor" aber dermaßen, dass es mit der Entschleunigung schnell vorbei war.

Nachdem ein User Ex-"Bachelor" Dominik Stuckmann (31, r.) mit dem einstigen Fitness-Influencer Julian Zietlow (38) verglich, konnte der Frankfurter nicht mehr an sich halten. © Montage: Instagram/julianzietlow, Instagram/dominik.stuckmann

Den Anfang nahm das Ganze aus einer per se äußerst harmonischen Gemengelage heraus. Während seines letzten Urlaubstages postete der ehemalige Rosenkavalier am Sonntag ein Video in seine Instagram-Story, welches ihn in einem äußerst spärlich beleuchteten Raum mit freiem Oberkörper zeigte.

Die Zeilen, die er dazu verfasste, muteten hingegen alles andere als idyllisch an. So gab Dominik offen zu, dass ihn die beruflichen Herausforderungen sowie sein Status als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens in den letzten Monaten und Jahren regelrecht ausgelaugt hätten.

Neben der Tatsache, "dauerhaft unter Strom" zu stehen, hätte sich dies bereits auch gesundheitlich ausgewirkt. So berichtete der Frankfurter von Haarausfall, schlechter Haut und vielen weiteren Nebenwirkungen des Dauerstresses. Die vielen Projekte, denen er sich kontinuierlich widme, ließen ihn sogar vermuten, dass selbst ein Burnout nicht mehr weit entfernt sei.

Richtigerweise konstatierte er: "Was bringt mir alles Geld der Welt, wenn man krank wird?" Während er sich nun bewusst Auszeiten im Alltag einbauen und diese unter anderem mit Atemübungen füllen wolle, kam ein spitzfindiger User aber zu einem ganz anderen Schluss.

"Und jetzt deine Frau abstoßen? Wie Julian (Zietlow (38) Anm.d.Red.)? Musik stimmt ja schon Mal!" Der Vergleich mit dem skandalträchtigen Ex-Fitness-Unternehmer, brachte Dominik dann schließlich doch aus der Bahn.