Bachelor in Paradise: Franzi findet freche Antwort auf fiesen Kommentar

Kassel - Seit dem gestrigen Freitag steht es fest: Ab November wird bei "Bachelor in Paradise" auf RTL+ wieder hemmungslos geflirtet und gestritten. Unter den Kandidatinnen ist auch die 28-jährige Franziska Temme alias "Franzi" - und die Erzieherin musste sich gleich nach der freudigen Bekanntgabe ihrer Teilnahme an der Datingshow gegen einen fiesen Kommentar auf Instagram wehren.

Reality-Darstellerin Franziska Temme alias "Franzi" war im letzten Jahr bei den Shows "Der Bachelor" und "Are You The One – Reality-Stars in Love" dabei - in diesem Jahr ist sie Kandidatin bei "Bachelor in Paradise". © Montage: RTL / Markus Hertrich (2)

Mit einem Eintrag auf der Foto-Plattform sowie mit einer Instagram-Story machte die Reality-Darstellerin aus dem nordhessischen Kassel am Freitag ihren Auftritt bei der fünften Staffel der Show bekannt.

"Hallöchen, Ihr Lieben, ich darf es jetzt endlich aussprechen vor Euch, ich bin bei der neuen Staffel 'Bachelor in Paradise' dabei. Ich freue mich schon so sehr darauf, dass Ihr mich begleiten könnt bei diesem spannenden Abenteuer", verriet Franzi in der Story.

In dem Eintrag stellte die 28-Jährige, die auch schon bei den Shows "Der Bachelor" und "Are You The One – Reality-Stars in Love" (beide 2022) dabei war, eine Frage an ihre Follower: "Meint Ihr, dass ich dieses Mal die wahre Liebe finde?" [Schreibweise aller Zitate redaktionell angepasst].

Natürlich erhielt der Eintrag der Kasselerin zahlreiche Likes und wohlwollende Kommentare von ihren Fans. Es waren aber auch einige kritische Stimmen darunter.