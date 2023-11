Verliert "Bachelorette" Sharon wieder mehr Haare? "Psychisch grad unfassbar anstrengend"

Hannover/Köln - Sharon Battiste (31, " Die Bachelorette ") leidet an Alopecia areata - kreisrundem Haarausfall. Ein Thema, mit dem sie offen und meistens auch ohne Verdruss in der Öffentlichkeit umgeht. Meistens ...

Sharon Battiste (31) posiert auf Instagram. © Screenshot/Instagram/sharonbattiste_

Bekannt wurde die 31-Jährige vor allem durch ihre (erfolgreiche) Suche nach einem passenden Mann als "Die Bachelorette" im gleichnamigen RTL-Kuppelformat im Jahr 2022.

Trug sie damals zu Anfang der Show noch gerne Perücke, sah man sie im Laufe des Formats ohne künstliche Haare. Auch heute posiert sie meist kahl rasiert, aber vor allem fröhlich und selbstbewusst auf Instagram.

Am Montag zeigte sie sich ihren Fans jedoch von einer anderen, ernsteren Seite.

"Friends, ich glaube, ich bleibe heute offline", erklärte sie am Nachmittag ihren rund 258.000 Followern in ihrer Instagram-Story. "Vielleicht steigere ich mich da auch rein, vielleicht ist es aber auch Realität, ich weiß es nicht. Aber irgendwie verliere ich aktuell wieder arg viele Wimpern und Augenbrauen und das macht mir Angst", so die 31-Jährige.

Und weiter: "Ich merke, so sehr ich auch zu dieser Krankheit Alopecia stehe, wenn der Verlauf dann doch noch weiter Ausmaße annimmt, wie es mich seelisch runterzieht."

Am Montag war offensichtlich genau das der Fall.