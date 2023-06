Badmómzjay spricht über ihre schwere Jugend

Badmómzjay gehört mit ihren gerade einmal 20 Jahren schon jetzt zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. Jetzt spricht sie über ihre Kindheit.

Von Oliver Weinhold

Berlin - In den vergangenen Jahren hat sich Badmómzjay (20) einiges erarbeitet. Im Alter von gerade mal 20 ist sie in der Rap-Szene schon eine extrem große Nummer. Jetzt gibt die Rapperin tiefe Einblicke in ihr Seelenleben und spricht über ihre Kindheit.

Badmómzjay (20) gehört zu den erfolgreichsten Rapperinnen Deutschlands. © Bildmontage Screenshot/Instagram/badmomzjay Jede noch so starke Frau hat ein Thema, über das sie nicht so gern spricht. Bei Rapperin Badmómzjay (20) ist das offenbar ihre Kindheit. Wie "Promiflash" berichtet, gewährte sie in einem Interview tiefe Einblicke. Auf der Bühne und in ihren Songs zeigt sich die gebürtige Brandenburgerin immer so, als könnte ihr niemand etwas anhaben. Gnadenlose Offenheit und starke Lines, das spiegelt sich auch in den Song der 20-Jährigen wider. Doch diese "Attitüde" hat Jordan "Jordy" Napieray, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, nicht immer. In ihrer Kindheit wurde die heute sehr erfolgreiche Rapperin oft gemobbt und gehänselt. Promis & Stars Schauspielerin Laura Osswald im Au-pair-Chaos "Ich wurde dadurch nicht schüchtern, sondern habe eher gelernt, das, was an mir kritisiert wurde, zu lieben", sagte sie, was nicht selbstverständlich ist, da andere an Mobbing-Attacken zerbrechen.

Das Kämpfen hat sich gelohnt

All das, was sie damals erlebt hat, scheint die Musikerin nur noch stärker gemacht zu haben. Der Erfolg gibt ihr in diesem Punkt mehr als recht. Durch die vielen Hits schaffte es Badmómzjay als erste deutsche Rapperin auf das Cover der Vogue. Doch auch in der aktuellen Phase ihres Lebens, ist nicht alles Gold, was glänzt. Der Erfolg bringt Schattenseiten mit sich. So offenbarte die 20-Jährige, dass sie das Gefühl habe, ein bisschen was zu verpassen: "Ja, ein bisschen meiner Kindheit. Als andere Kinder draußen im Schwimmbad oder als Teenager im Klub waren, habe ich gearbeitet."