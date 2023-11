Bambi-Comeback: Hollywood-Superstar mit deutschen Wurzeln wird geehrt

München/Kopenhagen - Nach langer Zwangspause kehrt der Bambi in diesem Jahr zurück - und der erste große Sieger steht bereits fest! Der dänische Schauspiel-Star Mads Mikkelsen (57) wird in der Kategorie "Schauspiel International" geehrt, wie am heutigen Donnerstag bekannt wurde.

Weiter hieß es: "Seine Fähigkeit, sich immer wieder in unterschiedlichste Rollen zu verwandeln, zeugt von seinem außergewöhnlichen Talent und seiner tiefen Leidenschaft für die Schauspielkunst."

"Mads Mikkelsen beeindruckt nicht nur durch seine schauspielerische Vielseitigkeit, sondern auch durch seine Beständigkeit und Hingabe zum Handwerk", schwärmte die Bambi-Jury am Donnerstag.

2020, 2021 und 2022 musste die Verleihung des Medien- und Fernsehpreises unter anderem wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Doch in diesem Jahr wagt man den großen Neustart. Der Bambi wird noch in diesem Monat wieder verliehen.

Mikkelsen in seiner Rolle als Gellert Grindelwald in einer Szene aus "Phantastische Tierwesen 3: Dumbledores Geheimnisse". © Warner Bros. Entertainment

Vor dem Bambi bekam Mikkelsen unter anderem den Europäischen Filmpreis sowie zweimal den Bodil, den ältesten dänischen Filmpreis, verliehen. 2020 war er außerdem in dem Oscar-prämierten Drama "Der Rausch" zu sehen.

"Ich bin einer der Schauspieler, die sich so glücklich schätzen können, dass andere Leute in anderen Weltteilen ein Interesse daran haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Dafür bin ich einfach sehr dankbar", sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur über seine Arbeit in seinem Heimatland und den USA.

Ein Umzug nach Hollywood sei für ihn dennoch nie infrage gekommen.

"Ich verstehe, wenn man 18, 20 Jahre alt ist und dann dorthin geht. Ich aber hatte zwei kleine Kinder, als es anfing, in Amerika für mich zu laufen", erklärte der 57-Jährige.

Doch nicht nur zu den Vereinigten Staaten und Dänemark hat er eine besondere Beziehung, sondern auch zu Deutschland - schließlich habe er auch deutsche Vorfahren, so Mikkelsen. "Ich liebe Deutschland! Berlin ist eine meiner Lieblingsstädte in der Welt, eine magische Stadt", sagte der Schauspieler.

Für die Verleihung des Bambis wird er allerdings nicht in die Hauptstadt, sondern nach München reisen. Die Gala in den Bavaria Filmstudios wird am 16. November um 20.15 Uhr live auf Sat.1 übertragen.