"Bares für Rares"-Waldi wird erpresst: Hacker verlangt vierstellige Summe von ihm

Mit der Hiobsbotschaft meldete sich der Antiquitätenhändler bei seinen Fans. © Screenshot/Instagram/waldi_baresfuerrares

Ob es nun eine Website, Facebook, Instagram oder ein anderes soziales Medium ist: Geübte Hacker können inzwischen wahllos auf private Konten zugreifen, wenn diese nicht richtig geschützt sind.

Gleiches erfährt derzeit Waldi und erzählte seinen mehr als 23.000 Instagram-Fans von dem beängstigenden Vorkommnis. "Ich bin wieder gehackt worden bei Facebook", begann "80-Euro-Waldi" zu erzählen. Inzwischen sei er nun zum dritten Mal Opfer einer solchen Attacke geworden.

Der Unbekannte, von Waldi kurzum "Bastard" getauft, trete in Waldis Namen Gruppen bei und poste Inhalte, die nicht von ihm kämen. Ein berechtigter Gedanke des 56-Jährigen: Er wolle sich künftig in Ruhe überlegen, ob er sein Facebook-Konto nicht lieber löschen lassen wolle. Hilfe vom Unternehmen bekomme er ebenfalls nicht, erklärte er weiter. Er stellte die Vermutung an, dass Facebook lediglich die Menschen schützen würde, die dort Werbung schalten und somit Geld in die Kasse bringen würden.

Das sollte es jedoch nicht gewesen sein. Einige Stunden später meldete sich der Unternehmer mit einem weiteren Video zu Wort und verkündete die nächste Hiobsbotschaft: Sein Hacker wollte plötzlich Geld von ihm haben und forderte eine nicht gerade geringe Summe.