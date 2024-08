Beatrice Egli raubt Fans mit Mega-Dekolleté den Atem: "Herrliche Oberweite"

Normalerweise zeigt sich Beatrice Egli (36) selten so freizügig. © Britta Pedersen/dpa

Die quirlige Schlagersängerin hat wieder einen Grund zu Feiern: Ihr neues Album "Alles in Balance - Laut & Live" ist im Anmarsch.

Die freudige Botschaft verkündet Egli auf Instagram und schreibt: "Ihr habt es euch gewünscht und jetzt bekommt ihr es! Ab Freitag könnt ihr mein neues Album vorbestellen." Zum Schluss will sie von ihren Fans wissen: "Wer freut sich genauso wie ich?"

Dazu postet die 36-Jährige ein Bild des Coverfotos, welches beim ein oder anderen Fan ganz bestimmt für Herzklopfen und Schnappatmung gesorgt haben könnte.

Der Grund: Egli posiert in einem mitternachtsschwarzen Dress mit ebenfalls schwarzen Federn an den Ärmeln, welches bis zum Bauchnabel ausgeschnitten ist. Besonders gut zur Geltung kommt hierbei ihr wohlgeformtes Dekolleté. Zudem lacht sie verführerisch in die Kamera.