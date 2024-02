Upsi! Beatrice Egli zieht unfreiwillig blank - untenrum!

Beatrice Egli (35) macht normalerweise überall eine gute Figur - aber dieser Videodreh entglitt ihr vollends. © dpa/Philipp von Ditfurth

Eigentlich wollte das Schlager-Sternchen nur ein Video für TikTok aufnehmen. Doch dann schien sie zu Boden gestürzt zu sein, wobei ihr unfreiwillig die Hose riss! So jedenfalls beginnt ein aktuelles Video der 35-Jährigen.

"Ich wollte doch einfach nur ein TikTok drehen", schrieb sie an die Aufnahme aus der vorigen Woche. "Jetzt ist die Hose kaputt und überall ist Lipgloss."

Zu Beginn des Clips sieht man die sympathische Promi-Lady in einem blauen Oberteil mit schwarzer Lederhose, die allerdings im Schritt stark lädiert ist. Egli liegt auf dem Boden und erzählt, dass sie nur ein Video drehen wollte. Just in dem Moment hielt sie allerdings ihren Lipgloss schräg, woraufhin die Flüssigkeit auf den Boden und ihre kaputte Hose tropfte. "Oh nein, oh nein", entfährt es ihr.

Danach ringt die Musikerin sichtlich um Worte. Leicht verzweifelt fragt sie noch "Was ist hier los?", ehe sie gar nichts mehr herausbekommt.

Nach einigem Seufzen lautet das Resümee: "Ich hab's echt drauf – meine Hose ist gerissen." Gezielte Kameraschwenks offenbaren das Malheur immer wieder.