Bekannt aus der "Sesamstraße": Schauspieler Horst Janson ist tot!

Einem breiten Publikum war er in den 1970er Jahren bekannt geworden durch TV-Serien wie "Salto Mortale" und "Der Bastian". In den 1980er Jahren wurde er als Freund von Tiffy und Samson in der "Sesamstraße" zum Idol einer ganzen Kindergeneration.

Ob "Forsthaus Falkenau", "Immenhof", "Ein Fall für zwei", "Tatort" oder Rosamunde-Pilcher-Romanzen - kaum eine Fernsehreihe, in der Janson nicht zu sehen war. 2005 und 2006 stand der leidenschaftliche Hobbysegler für die TV-Serie "Unter weißen Segeln" als Kapitän vor der Kamera.

Bis ins hohe Alter arbeitete er - zuletzt bei den Bad Hersfelder Festspielen - und war auch immer wieder auf dem roten Teppich zu sehen.

Bereits im vergangenen Jahr hatte der Schauspieler aber mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Sommer 2024 wurde bekannt, dass er nach einem Sturz von der Treppe ins Krankenhaus gekommen war.