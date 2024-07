Trauer um "Berlin - Tag und Nacht"-Star: "Ole ohne Kohle" mit nur 39 Jahren gestorben

Falko Ochsenknecht erlangte in seiner Rolle als liebenswerter Chaot Ole Peters bei "Berlin Tag und Nacht" Bekanntheit. Mit einer kurzen Unterbrechung war der Darsteller von 2011 bis 2022 Teil der Serie.

RTLZWEI bestätigte den Tod gegenüber TAG24. "Wir hatten sehr gehofft, dass sich die Gerüchte nicht bestätigen, doch nun haben wir traurige Gewissheit: Mit großer Bestürzung haben wir heute vom Tod unseres Kollegen Falko Ochsenknecht erfahren", sagte ein Sprecher. "Unsere Gedanken sind in diesen schweren Stunden bei seinen Angehörigen und seinen Freunden."

Das gab Ochsenknechts Partnerin am Dienstag über TikTok bekannt: "Hey ihr Lieben, aus gegebenem Anlass ergibt sich dieser Post. Leider ist unser liebster Seelenmensch plötzlich von uns gegangen."

Falkos bester Freund Andre R. sprach bei RTL über die näheren Todesumstände. Am Freitag habe er zuletzt mit Ochsenknecht gesprochen, danach aber nichts mehr von diesem gehört.

Dem Sender sagte Andre R.: "Er ist an Herzversagen gestorben. Er wurde am Montag von seiner Reinigungskraft und Polizei in seiner Berliner Wohnung aufgefunden."

Die Reinigungskraft habe die Wohnung verschlossen vorgefunden und den Hund innen jaulen gehört. Daraufhin habe sie die Polizei verständigt.

Am 30. Juli wäre Falko Ochsenknecht 40 Jahre alt geworden.