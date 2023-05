Besondere Ruhestätte für Anne Heche: Schauspielerin in Hollywood beigesetzt

Los Angeles - Anne Heche (†53) hat ihre letzte Ruhe gefunden: Die US-Schauspielerin wurde am Muttertag im Kreise ihrer Liebsten in Hollywood beigesetzt.

"Sie hat alle so leidenschaftlich und innig geliebt und ihre Kinder, ihr Vermächtnis, danken allen für ihre Unterstützung und Liebe in dieser schwierigen Zeit und sind dankbar, ihre Mutter am Muttertag ehren zu können."

Auf dem berühmten "Hollywood Forever Cemetery" in Kalifornien befindet sich Anne Heches letzte Ruhestätte - hier nahmen ihre Hinterbliebenen am Nachmittag des 14. Mai Abschied von dem Filmstar, wie ein Sprecher der Familie gegenüber dem US-Promiportal TMZ bestätigte.

Der "Hollywood Forever Cemetery" in Los Angeles: Hier liegt Anne Heche (†53) mit Blick auf den See begraben. © MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Die im August vergangenen Jahres verstorbene Schauspielerin liegt neben zahlreichen anderen Legenden des Showbiz begraben, darunter Schauspieler Mickey Rooney (†93), "Ramones"-Gitarrist Johnny Ramone (†55) oder "Audioslave"-Sänger Chris Cornell (†52).

Auch Hollywood-Größen wie Burt Reynolds (†82) oder die aus "Der Zauberer von Oz" bekannte Schauspielerin Judy Garland (†47) fanden auf dem berühmten Friedhof in Los Angeles ihre letzte Ruhe.

Anne Heche, die unter anderem durch die Fernsehserie "Ally McBeal" Bekanntheit erlangt und in Filmen wie "Sechs Tage, sieben Nächte" an der Seite von Harrison Ford (80) gespielt hatte, war am 5. August 2022 mit ihrem Wagen in Los Angeles verunglückt und wenige Tage später an den Folgen des schweren Unfalls gestorben.

Die Schauspielerin, deren Organe auf eigenen Wunsch gespendet werden konnten, hinterließ zwei Söhne: Homer (21) und Atlas (14).