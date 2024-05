Nach umstrittenen OB-Aussagen: TV-Moderatorin Böttinger wirbt für CSD-Demo in Pirna

Köln/Pirna - Die Ex-Moderatorin vom "Kölner Treff", Bettina Böttinger (67), wirbt für den Christopher-Street-Day-Umzug in Pirna. Die Fernsehjournalistin ruft dazu auf, am 13. Juli zur CSD-Demo in die Canaletto-Stadt zu kommen.

Talk-Legende Bettina Böttinger (67) kritisierte den Pirnaer OB. © DPA

Der Reise-Aufruf der prominenten Böttinger ist eine Reaktion auf Äußerungen des Pirnaer Oberbürgermeisters Tim Lochner (54).

Der parteilose Politiker, der der AfD nahesteht, hatte kürzlich in einem Facebook-Post kritisiert, dass die örtliche evangelische Kirchengemeinde zum Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie am 17. Mai eine Regenbogenfahne gehisst hatte. Lochner brachte dies demnach in Verbindung mit Hakenkreuzfahnen an der Kirche in der NS-Zeit.

Böttinger, die selbst mit einer Frau verheiratet ist, nannte das "unsäglich". Sie sagte: "Wenn ich sehe, dass irgendwo die Regenbogenfahne hängt, dann ist das für mich auch Ausweis eines demokratischen Grundverständnisses."