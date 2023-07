Beunruhigende Nachrichten von Patricia Blanco: "Unschöne Dinge erfahren"

Patricia Blanco (52) zog sich nach einer Story am Wochenende aus den sozialen Medien zurück. © Screenshot/Instagram/patriciablancoofficial (Bildmontage)

Dabei hatte sich die Tochter von Schlagerikone Roberto Blanco (86) am Sonntagmorgen zunächst noch gut gelaunt in ihrer Instagram-Story gezeigt und von einem schönen Dorffest berichtet. "Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt und so viel Zuspruch bekommen", erklärte sie da.

Wenige Stunden später kippte dann aber die Stimmung. Patricia Blanco teilte einen Post über die Beschreibung eines "Narzissten" vor schwarzem Hintergrund. Dieser sei Meister der Manipulation, hieß es dort und würde "entweder den Helden oder das Opfer spielen, aber niemals den Schuldigen."

Gleich darauf folgte die nächste Story von Patricia Blanco, in der sie ein Bild aus vergangenen Tagen zeigte: Darauf ist zu sehen, wie sie glücklich lächelnd und an der Seite ihres Ex-Freundes Andreas Ellermann (58) in die Kamera schaut.

Das Gesicht des Millionärs verdeckte Patricia mit einem Herzchen und kommentierte dazu: "Musste gerade sehr unschöne Dinge erfahren, die ich verarbeiten muss." Deshalb werde sie nun eine Insta-Pause einlegen. "Bis bald, alles Liebe für euch", schrieb sie noch zu einem weinenden und einem Herz-Emoji.

Worum es sich bei den schlechten Nachrichten handelt, erklärte sie nicht. Doch ein weiteres Drama rund um ihre Trennung von Andreas Ellermann liegt nahe.