Bezos-Verlobte macht trauriges Geständnis: "Dachte, ich sei dumm"

Sánchez wird auf Lese-Rechtschreibschwäche (LRS) getestet und entsprechend gefördert. Sie besiegt die Störung und schafft es tatsächlich an die Universität in Los Angeles.

Heute ist Sánchez ein echtes Multitalent, arbeitet als Journalistin, Moderatorin, Schauspielerin und hat neuerdings ein Kinderbuch verfasst.

In "The Fly Who Flew To Space" (übersetzt: "Die Fliege, die zum Weltraum flog"), geht es um Fliege "Flynn", welche nicht gut in der Schule ist und mit einem Raumschiff zum Mond fliegt.

Das Buch sei eine "Hommage" an ihr achtjähriges Ich, so die 54-Jährige. Damit will sie zeigen, dass man Dyslexie besiegen kann. "Es geht um Kuriosität, um Wunder. Es ist für alle Kinder, die sich etwas anders fühlen. Zu diesen möchte ich sagen: 'Du bist okay, bleib du selbst'!"

2018 lernten sich Sánchez und Bezos kennen. Nur ein Jahr später sind sie von ihren jeweiligen Ex-Partnern geschieden, als sie beschließen, zusammenzuziehen.

Die gebürtige Mexikanerin brachte drei Kinder mit in die Beziehung. Seit 2023 ist das Paar verlobt.