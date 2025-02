Völlig nackt: Bibi Heinicke teilt intime Aufnahmen mit ihrem Timothy

Köln - Bianca Heinicke (31) alias "Bibis Beauty Palace" gratulierte ihrem Freund Timothy Hill (30) am Montag mit liebevollen Worten zum Geburtstag - doch nicht nur das! Bibi überraschte ihre Fans zudem mit einem intimen Bild der beiden.

Auf dem ersten Bild zog das Paar dabei Grimassen und alberte miteinander herum, auf dem zweiten Foto schauten beide hingegen eher ernst - aber dennoch mit sich zugewandten Köpfen - in die Kamera.

"Welcome im HAPPY-30-CLUB. Ich liebe dich", säuselte die 31-Jährige in dem Beitrag, zu dem sie außerdem noch zwei ziemlich intime Bilder von ihrem Liebsten und sich geteilt hatte.

Das ließ zumindest der neueste Beitrag der Influencerin vermuten, den sie am Montag mit ihren mehr als acht Millionen Instagram-Fans geteilt hatte.

Seit mehr als zwei Jahren gehen die YouTuberin und ihr Liebster nun schon gemeinsam durchs Leben und scheinen noch immer so verliebt ineinander, wie am ersten Tag.

Dass Timothy und Bibi als Paar scheinbar sehr gut miteinander harmonieren, fiel auch einem Großteil ihrer Anhänger auf. Die fluteten die Kommentarspalte des Beitrags nämlich nicht nur mit Gratulationen an den 30-Jährigen, sondern auch mit Komplimenten an Bibi. "So glücklich hab ich sie lange nicht gesehen", schwärmte nicht nur ein Fan.

Ein schöneres Kompliment hätte man der 31-Jährigen, die inzwischen Schminkpinsel gegen Kochlöffel getauscht hat und sich auf Themen wie Nachhaltigkeit und Veganismus konzentriert, wohl nicht machen können.