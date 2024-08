Bill Kaulitz schockt Fans mit blutverschmiertem Gesicht!

Der 34-jährige Sänger von Tokio Hotel befindet sich nämlich an einem Filmset. In einer Story auf seinem Instagram-Profil meldet er sich dazu aus einem Wohnwagen zu Wort: "Guten Morgen aus meinem Trailer. Heute ist der letzte Drehtag, und ich kann euch so viel verraten, dass ich ermordet werde."

Schon mehrfach erwähnte der Musiker in seinem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood", dass er gerne schauspielern und in einem Film auftreten möchte. Im Juli kündigte er an, dass er eine Rolle in einem Horrorfilm erhalten habe. Um welchen Film es sich handelt, konnte und durfte er noch nicht verraten.