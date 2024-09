Bill Kaulitz und Marc Eggers: Wird das ihr erster Auftritt als Liebes-Paar?

München - Die Gerüchteküche ist mächtig am Brodeln! Sind Bill Kaulitz (35) und Marc Eggers (37) ein Liebes-Paar? Schon bald könnte die Öffentlichkeit mehr erfahren.

Außerdem verkündete Bill bei dem Konzert: "Normalerweise suche ich an der Stelle immer Heiratswütige … Aber: Ich bin nicht mehr auf der Suche!"

Am Rande des "Tokio Hotel"-Auftritts beim Glücksgefühle-Festival 2024 auf dem Hockenheimring wurde Eggers ebenfalls an der Seite des Schwagers von Heidi Klum (51) gesichtet.

Vergangene Woche wurden Kaulitz und Eggers beim Anbandeln erwischt . Am Ballermann auf Mallorca feierten sie ausgelassen im Bierkönig. Dabei versuchten der "Tokio Hotel"-Leadsänger und der Internet-Star inkognito zu bleiben, doch die Fans konnte die Tarnung der beiden nicht täuschen.

Auf dem Oktoberfest 2023 gingen Bill Kaulitz (M.) und Marc Eggers (37, r.) auf Tuchfühlung. © Felix Hörhager/dpa

Und nun könnten die beiden ihre Beziehung dort offiziell machen, wo sie vor zwölf Monaten begann: auf dem Oktoberfest in München!

Im Käfer-Zelt, wo sich zur Wiesn-Zeit die Prominenten tummeln, vergaßen Bill und Marc schnell den Trubel um sich herum und knutschten hemmungslos.

Aus der wilden Wiesn-Turtelei wurde jedoch nichts Langfristiges. Wie Bill in der Netflix-Doku "Kaulitz & Kaulitz" verriet, hatte sich Marc mit dem Medienrummel nicht wohlgefühlt, und zwischenzeitlich den Kontakt zu Bill abgebrochen.

Bill hatte gemeinsam mit Bruder Tom Kaulitz (35) viele Medien-Termine und erlaubte sich zwischendurch einen CSD-Flirt mit Schauspieler Timmi Trinks (30). Marc Eggers hatte auf dem Ballermann als Partysänger zu tun.

"Er muss sich klar werden, was er möchte", hatte Bill damals erklärt, "Marc ist einfach ein lieber Typ und ich will nicht, dass irgendwas von dem, was zwischen uns passiert ist, für ihn negativ ist."

Das Oktoberfest startet am Samstag. Marc Eggers bestätigte gegenüber seinen Instagram-Followern bereits, dass er auch in diesem Jahr wieder das größte Volksfest der Welt besuchen wird. Ob Bill an seiner Seite sein wird, bleibt abzuwarten.