Haushaltshilfe findet Geheimfach von Bill Kaulitz: Was sie darin findet, ist ihm peinlich

Bill Kaulitz (34) zeigt sich gerne freizügiger und nimmt auch bei schlüpfrigen Themen kein Blatt vor dem Mund. © Screenshot/Instagram/Billkaulitz

Nicht um alles kann sich der sonst so selbstständige Frontmann von Tokio Hotel kümmern und hat deshalb die ein oder andere Hilfskraft in seinem Haus in Los Angeles.

Wie er in der aktuellsten Ausgabe des Podcasts "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" seinem Zwillingsbruder Tom (34) erzählte, kam es jüngst zu einer peinlichen Situation, obwohl die Haushaltshilfe nur ihrer Arbeit nachging.

"Ich kam neulich nach Hause und dann hat mein Assistent mit meiner Haushaltshilfe alles aufgeräumt", begann er seine Anekdote zu erzählen.

Dabei hätten beide auch keinen Halt vor sämtlichen Schubladen im Kleiderschrank gemacht und haben diese ungefragt geöffnet.

"Ich habe so eine geheime Wäscheschublade. Da ist meine dreckige Wäsche drin und da hatte ich aber etwas drin versteckt", erzählte Bill weiter.