"Warum suchst du Stress?": Laden-Inhaber verscheucht Bill Kaulitz, der rastet aus

Doch das gefiel dem Laden-Inhaber so gar nicht. "Kommt nach fünf Minuten dieser Typ raus und meint so, aber in so einem Ton, [...]: 'Sofort weg, ich verliere meine Lizenz, geht sofort hier weg, ihr könnt das nicht hier draußen trinken!'", erläuterte Bill im Podcast.

Der Tokio-Hotel-Frontmann beichtete in seinem Podcast " Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood ", dass er, mal wieder, "so wütend" wurde.

...dabei wollten sich Kaulitz und seine Freunde nur ein Schlückchen Alkohol genehmigen. (Symbolbild) © 123RF/scratchet

Trotzdem ließ der wütende Mann nicht von der Gruppe ab. "Schreit uns an als wären wir Teenage-Kinder, 'out of my eye sight!' hat er gesagt", so Bill (Übersetzung: Geht mir aus den Augen!, Anm. d. Red.).



"Was ist das wieder für ein kleiner Freak", wetterte der gebürtige Magdeburger. Er sei direkt rot angelaufen, meinte er, und seine Freunde hatten ihn vor einem Wutausbruch bewahren müssen. "Da will mich das Universum wieder testen, ich musste mich direkt runteratmen!"

"Er würde seine Lizenz verlieren, hat er rumgelogen!", schimpfte der Sänger weiter. Doch sein Bruder Tom Kaulitz (34) steuerte bei, dass es wohl tatsächlich strenge Vorschriften geben würde.

Der Laden-Inhaber hätte den Promi deswegen wohl verscheucht, weil es in Amerika illegal ist, offensichtlich auf der Straße Alkohol zu konsumieren - deshalb würden Flaschen auch immer in undurchsichtigen Papiertüten verkauft werden.

Laut Bill Kaulitz sei das aber noch lange kein Grund, zahlende Kundschaft verbal anzugreifen. "Warum suchst du Stress mit mir? Ich hab grade einen Drink bei dir gekauft, [...] das ist doch nicht dein Problem jetzt!", maulte Bill abschließend.

Es scheint als würde der Tokio-Hotel-Frontmann unfreundliche Menschen förmlich anziehen. Erst vor wenigen Wochen wurde er, zusammen mit seinen Freunden, aus einem Berliner Taxi geschmissen, weil sie sich offenbar zu laut verhalten hatten.