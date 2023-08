Blanco-Ex Ellermann will abspecken, aber nicht auf seine "25 Stadionbiere" verzichten

Hamburg - Ran an den Speck! Nach dem Liebes-Aus mit Reality-TV-Sternchen Patricia Blanco (52) wagt TV-Moderator und Multimillionär Andreas Ellermann (58) einen kompletten Neustart.

Auf eines will der Millionär aber nicht verzichten: seine "25 Stadionbiere", die er beim Besuch seines Lieblingsvereins HSV pro Heimspiel vertilgt. Das sei schließlich "Lebensqualität", wie er es bezeichnet. Zum Ausgleich gibt es ab jetzt Salat mit Hähnchenstreifen.

Bereits vor zwei Jahren hatte Ellermann seinen Pfunden den Kampf angesagt und gemeinsam mit seiner Ex eine Fastenkur auf Marbella durchgeführt. Auch wenn er nicht verraten wollte, wie viel er aktuell auf die Waage bringt, die 160 Kilo von damals sind es auf jeden Fall nicht. Am Ende des Jahres sollen noch 130 bis 120 Kilo auf der Anzeige stehen.

Dafür hat er sich prominente Unterstützung an die Seite geholt. Er setzt voll und ganz auf die Hilfe von TV-Gesundheitsexpertin Charlotte Karlinder (48), die auch im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" ihre Tipps zum Besten gibt.

"Als kürzlich in meinem Exil-Hotel der Fahrstuhl ausfiel, musste ich die Treppen steigen und bin nur mit Mühe in mein Zimmer gekommen. Da habe ich gemerkt, ich muss endlich etwas unternehmen, um dauerhaft Gewicht zu verlieren", erklärte Ellermann gegenüber TAG24.

Der 58-Jährige will sich nicht nur von seiner Villa vor den Toren Hamburgs trennen , sondern auch von seinen Pfunden verabschieden. Sein Plan: Er will bis Weihnachten mindestens 15 Kilogramm abspecken!

Für den 58-Jährigen soll es nun unter anderem regelmäßig auf den Stepper gehen. © Lenthe-Medien

Zuvor hatte es der TV-Moderator schon mit klassischen, aber auch weniger klassischen Diäten wie der Bier- oder Gin-Tonic-Diät versucht. Doch ohne Erfolg. Auf andere Mittel möchte er nicht zurückgreifen. "Meine Ärzte rieten mir kürzlich zur viel diskutierten Abnehmspritze, aber das lehne ich ab", stellte er klar.

Daher soll jetzt Karlinder für die purzelnden Pfunde sorgen. Die Schwedin soll ihm eine standesgemäße "Millionärs-Diät" zaubern, schließlich braucht Ellermann auch ein gewisses Fitness-Level, um die regelmäßigen Sporteinheiten zu überleben. Wie er auf seinem Instagram-Profil zeigte, geht es für den 58-Jährigen nun auf den Stepper. Zudem stehen dreimal Schwimmen pro Woche auf dem Plan.

Und schließlich soll die Diät nicht nur ihm und seiner Gesundheit weiterhelfen. Pro verlorenes Kilo will Ellermann 1000 Euro an eine Kinderschutz-Organisation spenden. Dann kommt am Ende des Jahres hoffentlich ein ordentlicher Betrag zusammen.