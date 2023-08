Blitzhochzeit! Serkan Yavuz und Samira sagen Ja: "Haben noch nicht mal Ringe"

Regensburg - Jetzt geht es Schlag auf Schlag bei Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29)! Gerade erst hat das "Bachelor in Paradise"-Traumpaar seine Verlobung bekannt gemacht , am morgigen Donnerstag wird bereits geheiratet.

Serkan Yavuz (30) und Samira Klampfl (29) geben sich am 31. August 2023 das Jawort. © Montage: Instagram/Screenshot/Serkan Yavuz

Richtig gelesen! Die beiden ehemaligen Kuppelshow-Teilnehmer lassen wirklich nichts anbrennen.

In einer aktuellen Instagram-Story verriet Serkan, dass er seiner Samira am 23. August auf Mykonos die Frage aller Fragen gestellt hatte.

Inzwischen sind die frisch Verlobten von der griechischen Insel wieder nach Deutschland in ihre Wahlheimat Regensburg zurückgekehrt, wo sie sich am 31. August - also nur acht Tage nach dem Heiratsantrag - das Jawort geben werden.

"Morgen ist es so weit. 9.20 Uhr sind wir Mr. und Mrs. Yavuz", bestätigte Serkan. Dabei handelt es sich zunächst jedoch "nur" um die standesamtliche Trauung.

"Leute, ihr wisst doch, dass wir anders sind, dass wir einen ordentlichen Knacks haben", begründete der amtierende "Kampf der Realitystars"-Sieger die "gefühlt nur acht Minuten lange" Verlobungszeit mit Samira. "Wir haben morgen noch nicht mal Ringe!"