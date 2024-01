Block-Drama geht weiter: Kommen die Kinder bald zurück zum Vater?

Hat die Hamburger Unternehmerin Christina Block (49) die Entführung ihrer Kinder selbst veranlasst? © Georg Wendt/dpa

Das Hanseatische Oberlandesgericht soll dem Vater das alleinige Sorgerecht übertragen und damit Christina Block dazu verpflichten, ihre Kinder an ihn zu übergeben. Noch gebe es dazu aber keine Entscheidung, teilte ein Sprecher am Freitag mit.

Nach Informationen von Zeit Online soll jedoch ein dänisches Gericht das Sorgerecht bereits am 2. Januar dieses Jahres in einem Eilverfahren an den Vater übertragen haben.

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Mutter auch bereits selbst eingeräumt haben, die Entführung der Kinder aus Dänemark in Auftrag gegeben zu haben. Außerdem informierte sie die Öffentlichkeit darüber, dass die Kinder inzwischen in ihrer Obhut seien.

Am Donnerstagabend besuchten Vertreter des Jugendamts und der Hamburger Polizei dann das Wohnhaus von Christina Block und erklärten, dass es den Kindern augenscheinlich gutgehe.

Nähere Auskünfte wolle man zum Schutz der laufenden Ermittlungen und zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte aber nicht machen, hieß es von den Behörden.