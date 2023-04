Bluttat im Fitnessstudio: Abdelkarim entging der Messer-Attacke nur um Haaresbreite!

Comedian Abdelkarim (41) hat nach der Fitnessstudio-Bluttat in Duisburg Entwarnung gegeben. © Henning Kaiser/dpa

"Hoffen alle, dir geht es gut" und "Wir machen uns Sorgen. Es wird gesagt, dass du erstochen wurdest bei 'John Reed' in Duisburg", lauten etliche alarmierte Nachrichten unter einem von Abdelkarims letzten Instagram-Beiträgen.

Am vergangenen Dienstabend war es in dem Fitnessstudio, in dem auch der "Let's Dance"-Star trainiert, zu einem großen Polizeieinsatz gekommen. Der Messerstecher befindet sich trotz intensiver Fahndung weiterhin auf der Flucht. Eines der Opfer im Alter zwischen 21 und 32 Jahren schwebte am gestrigen Mittwoch noch immer in Lebensgefahr.

Ein grauenhaftes Schicksal, das mutmaßlich auch Abdelkarim hätte treffen können. Am Tag nach der Bluttat gab der 41-Jährige Entwarnung: "Vielen Dank für eure Nachfragen. Ich bin vom Angriff im Fitnessstudio in Duisburg zum Glück nicht betroffen."

Und weiter: "Ich war zwar gestern beim Sport, aber ich habe das Fitnessstudio circa 20 Minuten vor dem Angriff verlassen. Mir geht es also gut."