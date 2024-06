Body-Positivity-Model zeigt natürliche Schönheit ihres Körpers: "Social Media lügt dich an!"

USA - Seit nunmehr 14 Jahren begeistert Instagram Millionen User auf der ganzen Welt. Doch die Foto-App hat auch ihre Schattenseiten und schon bei so manch einem Teenager für vermindertes Selbstwertgefühl gesorgt. Influencerin Danae Mercer Ricci (36) hat es sich zur Aufgabe gemacht, hinter die Posen- und Filter-Fassade der scheinbar makellosen Insta-Models zu blicken.

Danae Mercer Ricci (36) zeigt beide Seiten der Medaille. © Instagram/danaemercer

Auch die 36-Jährige versorgt ihre mehr als 2,3 Millionen Follower auf Instagram mit attraktiven Bildern. In knappen Bikinis oder enger Sportwäsche zeigt sie fast täglich ihren schlanken Körper auf ihrem Profil.

Doch das ist nur die eine Seite der Wahrheit! Denn anders als so viele andere, ist sich die Body-Positivity-Influencerin nicht zu schade, sich auch in weniger vorteilhaften Posen und ohne bestmögliches Licht zu zeigen.

So sieht sie auf vielen, Seite an Seite gestellten Fotos mitunter wie zwei verschiedene Personen aus. Danaes Message ist dabei ganz klar: "Social Media lügt dich an!"

Sie appelliert an alle Teenager: "Lass dich nicht dazu verleiten, deinen wunderbaren Bauch hinter Kissen zu verstecken, oder deine Beine hinter Kompressionskleidung, oder deine Seele hinter einem Bildschirm."