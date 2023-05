Boris Becker droht neues Unheil! Diese beiden Verflossenen wollen über ihn auspacken

Miami (USA) - In seinem Leben wird es wohl nie langweilig werden: Boris Becker (55) steht nach seiner Knast-Entlassung mehr denn je im Fokus der Öffentlichkeit. Die suchte die Tennis-Legende aber auch selbst, indem er sofort nach seiner Gefängnis-Zeit ein Interview bei SAT.1 gab. Später liefen zahlreiche Hintergrund-Filme über ihn.

Pikant: Mittlerweile sind Lilly und Sandy beste Freundinnen, doch das war nicht immer so.

Wie die Bild berichtet, sollen Noch-Ehefrau Sharlely "Lilly" Becker (46) und Sandy Meyer-Wölden (40) in einer TV-Doku des englischen Senders ITV über ihren Ex auspacken. Generell soll die Berichterstattung über ihn dort eher negativ ausfallen.

Zuletzt kam auf Apple TV+ "Boom! Boom! The World vs. Boris Becker" heraus.

Boris Becker (55) im September 2008 mit Sandy Meyer-Wölden (40, r.) in München und drei Monate später mit Lilly Becker (46, l.) in Berlin. © Bildmontage: IMAGO / eventfoto54, IMAGO / Spöttel

Denn die beiden spielten die Hauptrollen in einem Becker'schen Liebesdreieck vor 15 Jahren. Boris hatte Lilly im September 2005 in Miami kennengelernt und verliebte sich Knall auf Fall in die hübsche Niederländerin.



Es war die große Liebe, doch die Beziehung hatte Höhen und Tiefen. 2008 kam es zur kurzzeitigen Trennung von Lilly, plötzlich war Boris mit Sandy zusammen. Pikant, denn Boris kannte die Blondine seit ihrer Geburt, sie war die Tochter seines Managers Axel Meyer-Wölden (†56), lebte zu diesem Zeitpunkt in Florida.

Zuvor kannte man Sandy als Freundin vom deutschen Tennis-Star Tommy Haas (45), mit dem sie sieben Jahre liiert war.

Nach nur drei Monaten löste Boris die Verlobung jedoch und kehrte zu Lilly zurück, zwischen beiden Frauen herrschte herzliche Abneigung.

Im Anschluss machte Sandy Schlagzeilen, als sie mit Comedian Oliver Pocher (45) zusammenkam, die beiden haben drei gemeinsame Kinder. Pocher ist einer der ärgsten Feinde von Boris Becker, die beiden verklagten sich sogar schon gegenseitig.

Ob die Rivalität aus dem Umgang mit Sandy rührt? Vielleicht erfährt man es in der Dokumentation, die Boris Becker laut Bild schon im Hintergrund versucht zu verhindern.