Während er Fotos mit seinem Sohn postet! Lilly nennt Boris Becker einen "Teufel"

Die beiden reden seit geraumer Zeit kein Wort mehr miteinander. Nachdem Boris in den englischen Knast kam, ließ Lilly kaum Zeit verstreichen, bis sie das erste Kamera-Team ins Haus in London ließ, tränenreich über die Folgen des Urteils, vor allem für Amadeus, redete.

In einem Interview mit der Bild teilte die 46-Jährige ordentlich aus. "Boris kann charmant und liebevoll sein, wenn er will. Auch extrem verletzend mit Worten. Ein Teufel", sagt sie.

Im März 2017 waren sie noch vereint: Boris Becker (55) und Lilly (46). © Rolf Vennenbernd/dpa

Der einstige Tennis-Star habe seit dem April 2022 keinen Cent Unterhalt mehr gezahlt. Nach seiner Haftentlassung am 15. Dezember soll er erst zehn Tage später zum Telefonhörer gegriffen und seinen Sohn angerufen haben.

Das Gespräch, was laut Bild erst 18 Uhr stattfand, soll zwei Minuten gedauert haben. In dieser Woche hat Boris aber auf jeden Fall mehr Zeit mit Amadeus verbracht. Wie seine Bilder auf Instagram vermuten lassen, verbrachte sein Sohn seinen 13. Geburtstag mit Boris in einem Skigebiet.

Sharlely, wie Lilly mittlerweile nur noch genannt werden möchte, bringen diese "Heile-Welt"-Bilder offenbar auf die Palme. "Es tut mir weh, wenn ein Vater sich nicht um seinen Sohn kümmert. Ich bin seit 2018 die einzige Bezugsperson für Amadeus. Dabei wollte mir Boris nach unserer Trennung sogar das Sorgerecht entziehen lassen. Das ist traurig", sagt die 46-Jährige.

Zwar sind die beiden seit 2018 getrennt, doch immer noch nicht geschieden. In seinem Sat.1-Interview nach der Knast-Entlassung stellte Becker es so dar, als liege das an Sharlely, ihre Anwältin hat dazu eine andere Meinung: "Herr Becker ist schwer zu greifen und gibt keine belastbare Auskunft über den Stand der Dinge. Frau Becker kennt nicht mal den aktuellen Wohnsitz ihres Noch-Mannes. Es gibt keine finanzielle Einigung und keinen Gerichtstermin", so Patricia Cronemeyer zu Bild.

Und wie reagiert Boris auf all das? Zu den Aussagen von Sharlely schwieg "Bobbele", zur allgemeinen Kritik, der Knast hätte ihn nicht verändert, meint er auf einer Pressekonferenz der Berlinale am Sonntag: "Ich habe Kritiker seit 37 Jahren und das wird sich so schnell auch nicht ändern."

Das letzte Wort im Streit mit seiner Noch-Ehefrau ist definitiv nicht gesprochen.