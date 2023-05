Make-up-Artist Boris Entrup über GNTM: "Wenn der Anruf kommt, bin ich auf jeden Fall dabei!"

Hamburg - Der Haar- und Make-up-Artist Boris Entrup (44), der früher mal Teil von Heidi Klums Model-Casting-Show "Germany's Next Topmodel" (GNTM) war und seit 2020 in seinem eigenen Hamburger Atelier individuelle Stylingberatungen anbietet, hat TAG24 auf dem roten Teppich verraten, ob er nochmal zu GNTM zurückkehren würde und welchen Star er gerne mal (um)stylen würde.

TAG24: Für Dich als Styling-Experte: Was würde für Dich an einer Roten-Teppich-Veranstaltung wie dieser styling-technisch gar nicht gehen?

Boris Entrup (44) ist Haar- und Make-up-Artist und hat bereits Models bei GNTM geschminkt. Hier: Serlina Hohmann (28) 2017 in Berlin. © Soeren Stache/dpa

TAG24: Welchen Hollywood-Star würdest du gerne mal stylen? Oder: Wem würde deiner Meinung vielleicht auch mal ein Umstyling guttun?

Boris: Umstyling ist ja so mein Steckenpferd. Da würden mir einige einfallen, die ich natürlich nicht nennen würde. Auf keinen Fall (lacht). Es geht ja nicht immer nur ums große Umstyling. Man kann ja auch mit Kleinigkeiten wirklich tolle Akzente setzen. Das mache ich ja auch in meinem Atelier in Hamburg, wo ich einfach schaue: Was kann ich mit dem Menschen, wie machen, damit er sich immer noch wieder erkennt, aber trotzdem einen großen Schritt vorausgeht?

Aber gerade Hollywood-Stars haben ja meistens diesen einen Look, für den sie bekannt sind oder gehen dann auf eine Met-Gala und werden dafür hergerichtet.

Ich denke, so ein Projekt zu begleiten, für einen Celebrity, für eine Met Gala zum Beispiel, wofür man Looks kreieren kann, wo man experimentell arbeiten darf – Das wäre was, egal wer es wäre, worüber ich mich sehr freuen würde.