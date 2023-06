"Ungerechtfertigt bereichert": Brad Pitt schießt erneut gegen Angelina Jolie!

Los Angeles - Der ewige Rosenkrieg geht in die nächste Runde: Im Streit um das französische Weingut Miraval hat Brad Pitt (59) schwere Vorwürfe gegen seine Ex-Frau Angelina Jolie (47) erhoben. Die Schauspielerin soll ihre Hälfte absichtlich hinter Pitt's Rücken verkauft haben.

Angelina Jolie (47) verkaufte ihre Anteile am Weingut an einen russischen Oligarchen. Ex-Mann Brad Pitt (59) gefällt das gar nicht. (Archivbild) © Facundo Arrizabalaga/EPA FILE/dpa

Das geht aus einer geänderten Klageschrift hervor, die Pitts Anwälte am 1. Juni beim Gericht in Los Angeles eingereicht haben, wie die New York Post berichtet.

Pitt habe von Jolies Verkauf an den russischen Milliardär Yuri Shefler (55) erst aus einer Pressemitteilung aus dem Jahr 2021 erfahren, in der angekündigt wurde, dass der "Babylon"-Star neue Geschäftspartner hat.

"Das war beabsichtigt: Jolie arbeitete im Geheimen mit Shefler und seinen Partnern zusammen, um den angeblichen Verkauf voranzutreiben und dann zu vollziehen, um sicherzustellen, dass Pitt im Dunkeln bleibt", heißt es in den Unterlagen.

Sheflers Stoli-Firma und Jolie "verletzten wissentlich die vertraglichen Rechte von Pitt und [seiner Firma] Mondo Bongo und zwangen einen Fremden in Pitts Familienhaus", so das Dokument weiter.

Das ehemalige Paar war zu gleichen Teilen an dem 160 Millionen Dollar teuren Chateau in Südostfrankreich beteiligt. Im Jahr 2008 erwarben Jolie und Pitt eine Mehrheitsbeteiligung, 2014 heirateten sie sogar auf dem 1.200 Hektar großen Anwesen.

Für Pitt und seine Anwälte ist klar: Das Paar hatte eine "gegenseitige und verbindliche Verpflichtung..., dass, wenn die Zeit jemals gekommen ist, keiner von beiden über seinen oder ihren Anteil separat ohne die Zustimmung des anderen verfügen könnte oder würde." Daran habe sich Jolie nicht gehalten.