Britneys Ehemann reicht Scheidung ein: Nur Stunden später teilt sie ein besonderes Kaufvorhaben

Kalifornien (USA) - Andere lassen sich bei einer Trennung ein Pony schneiden, Britney Spears (41) hingegen geht gleich aufs Ganze und will sich ein Pferd kaufen - zumindest, wenn man ihrem Instagram-Account glauben mag. Dabei hat sie bereits drei Hunde und eine Katze . Ob die angekündigte Scheidung von Ehemann Sam Asghari (29) dahintersteckt?

Nur wenige Stunden nachdem Sam Asghari (29, l.) die Scheidung von Britney Spears (41, r.) öffentlich gemacht hatte, folgte deren Ankündigung ein Pferd zu kaufen - mit einem Foto von einem gemeinsamen Ausritt. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/britneyspears

Nur wenige Stunden nachdem Asghari bekannt gegeben hatte, sich von der Sängerin scheiden lassen zu wollen, postet diese die Absicht ein Pferd zu kaufen, so das Newsportal Insider.

Auf Instagram schreibt sie zu einem Foto, auf dem sie am Strand im Sattel eines braunen Pferdes sitzt, davon, sich nicht für eines entschieden zu können.

"Kaufe bald ein Pferd!!!", kann man mit etlichen Ausrufezeichen und Smileys lesen, "So viele Möglichkeiten, es ist schon ziemlich schwierig!!!"

Offenbar sind Stute Sophie und Hengst Roar in der engeren Auswahl: "Ein Pferd namens Sophie und ein anderes namens Roar??? Ich kann mich nicht entscheiden!!!", schreibt die "Oops!…I Did It Again"-Interpretin weiter.

Dann macht Britney eine Anspielung auf den derzeitigen Barbie-Hype: "Soll ich mich der Kameradschaft anschließen und einen pinken Cowboy-Hut aufsetzen???"