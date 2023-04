Eheprobleme bei Britney Spears? Sängerin ohne Ring an der Seite eines anderen Mannes gesichtet!

Ist Britney Spears (41) etwa wieder Single? © Bildmontage: Instagram/Screenshot/britneyspears (2)

Erst vor wenigen Tagen wurde die "Toxic"-Sängerin dabei gesichtet, wie sie ihren Privatjet in Los Angeles betrat. Von ihrem Ehering fehlte zu diesem Zeitpunkt jede Spur.

Kurz darauf war auch Sam allein in der Stadt der Stars und Sternchen unterwegs und hatte dabei ebenfalls keinen Ring am Finger.

Auch ein kryptischer Instagrampost der weltbekannten Musikerin, auf dem sie auf die glückliche Zeit vor ihrer Ehe hin verwies, ließ ihre Fans besorgt zurück.

Haben sich die beiden Turteltäubchen etwa getrennt?

Bilder, die dem Promi-Portal Page Six vorliegen, versetzten dem einen oder anderen Verfechter der beiden nun sicher einen tiefen Stich ins Herz. Darauf ist die 41-Jährige in einem Starbucks in Puerto Rico zu sehen – an der Seite eines anderen Mannes.

Doch keine Sorge! Hierbei handelt es sich nicht etwas um den neuen Liebhaber von Britney, sondern lediglich um einen Securityguard, der für ihre Sicherheit sorgte!