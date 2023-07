Bundesliga-Spielerfrau verdreht mit heißer Kehrseite Millionen den Kopf

Frankfurt am Main/Ibiza - Dieser Ausblick ist wohl fast so schön wie das Meer, für Abkühlung sorgt er aber definitiv nicht. Mit dieser Aufnahme hat die Herzensdame eines Bundesliga-Kickers für mächtig Wirbel gesorgt.

Izabel Goulart (38), ihres Zeichens Topmodel und Verlobte von Eintracht-Frankfurt-Keeper Kevin Trapp (32), mag es im Urlaub möglichst freizügig. © Tom Weller/dpa

Im ultraknappen Bikini und mit dem Rücken zur Kameralinse steht sie vor dem Pool der gemieteten Jacht, lediglich die Luxus-Sonnenbrille sowie die markante, lange braune Wallemähne ist zu erkennen und verrät direkt, wem man hier so ausgiebig und unverblümt aufs Hinterteil schauen kann.

Niemand Geringeres als Model Izabel Goulart (38) hat sich für ihre über 4,5 Millionen Follower Zeit genommen und ihnen sonnige Grüße aus dem Urlaub gesendet, den sie derzeit mit ihrem Verlobten, Eintracht-Frankfurt-Schlussmann Kevin Trapp (32), verbringt.

Das Promi-Traumpaar hat es derzeit auf eine Luxus-Jacht vor der Küste Ibizas verschlagen, wo sie ihre vom Sport perfekt in Form gebrachten Körper ausnahmsweise mal weitestgehend faul in der Sonne brutzeln lassen.

Doch neben dem tagelangen Sonnenbaden konnte die gebürtige Brasilianerin dann doch nicht gänzlich von körperlicher Ertüchtigung absehen. So sah man sie - deutlich mehr bekleidet - an Deck des Schiffes ansehnlich vor sich hin tanzen, ehe es wieder im knapperen Outfit auf die Liege ging.

Neben zahlreichen begeisterten Kommentaren konnte sich auch ihr zukünftiger Göttergatte, der sich wohl auch für den knackigen Po-Schnappschuss verantwortlich zeichnete, einen Kommentar zum fotografischen Machwerk nicht verkneifen.

So schrieb er auf Portugiesisch: "Que vista", was so viel wie "was für eine Aussicht" bedeutet.