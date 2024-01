Bushido blickt auf 2023 zurück: "Turbulentes Jahr für meine Familie"

Berlin/Dubai - Der Jahreswechsel ist die Zeit, in sich zu gehen und das Vergangene Revue passieren zu lassen. Auch für Rapper Bushido (45) und seine Familie war 2023 ein ereignisreiches Jahr.

Ansonsten sei das Jahr aber "ein sehr positives" gewesen, resümierte Bushido. Vor allem die Entscheidung, nach Dubai zu ziehen, sei goldrichtig gewesen. Vor kurzem bezog die Großfamilie in dem Emirat ein neues Luxus-Anwesen .

Eine größere Belastung für die Ferchichis dürfte in diesem Jahr aber die Fehlgeburt der 42-Jährigen gewesen sein .

"Wir als Familie hatten ein turbulentes Jahr. Es gab einiges an Krankheiten, meine Frau ist auch gerade nicht fit. An dieser Stelle gute Besserung, mein Schatz", fuhr Bushido fort.

"Alles Gute im neuen Jahr für Euch und Eure Familien. Vor allem Gesundheit, alles andere kommt oder auch nicht", begann der Ehemann von Anna-Maria Ferchichi (42) den Neujahrsgruß an seine rund 2,7 Millionen Follower auf Instagram .

2023 war für Bushido nicht zuletzt ein Jahr der Gerichtsprozesse. © Joerg Carstensen/dpa

"Für mich persönlich auch schön zu sehen, dass alle Menschen, die gegen mich so gewettert und geätzt haben, jetzt sehen, dass das alles nicht so viel gebracht hat", zeigte sich der Rapper zufrieden.

Neben seinem Erzfeind und Ex-Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (47) könnte Bushido auf Capital Bra (29) angespielt haben, mit dem er zuletzt immer wieder Sticheleien austauschte.

Zum Schluss nutzte Bushido die Gelegenheit, noch einmal die Werbetrommel für seine 2024 anstehende "König für immer"-Tour zu rühren. Am 21. März soll die Tour mit einem Konzert in der Berliner Mercedes-Benz-Arena starten. Es folgen acht weitere Auftritte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Für die Fans könnte es die letzte Gelegenheit sein, ihr Idol live auf der großen Bühne zu erleben. Die "König für immer"-Tour soll laut Bushido die letzte in seiner Karriere sein.