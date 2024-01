Für ein Leben in Saus und Braus: So viel zahlt Bushido im Monat

Berlin/Dubai - Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (42) führen in Dubai ein Luxusleben. Wie der Rapper jetzt verriet, lässt sich der 45-Jährige das ganze einiges kosten.

Bushido (45) und Ehefrau Anna-Maria lassen sich ihr Leben in Dubai einiges kosten. © Montage: Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa, Instagram/Anna-Maria Ferchichi

Wer in Dubai gut leben möchte, der braucht ein prall gefülltes Bankkonto. Wie Rapper Bushido und Ehefrau Anna-Maria in der gemeinsamen Doku "Bushido & Anna-Maria – Alles auf Familie" thematisierten, hat das Leben in den Vereinigten Emiraten natürlich auch seinen Preis.

Laut eigenen Aussagen sollen die Fixkosten für die gesamte Familie im Monat satte 50.000 Euro betragen. Mit eingerechnet sind in diesem Fall unter anderem die Miete der neuen Villa, Essen und das Gehalt für die Angestellten.

Alleine die Kosten für die neue Unterkunft in Dubai lässt den Otto Normalverbraucher nur staunend zurück. So verrät der 45-Jährige: "Dann leben wir parallel noch zur Miete. Das ist nicht billig in Dubai. Wir bezahlen bestimmt mindestens 30.000 Euro Miete."